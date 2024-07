I nerazzurri si sono assicurati e ora stanno lentamente scoprendo un giovane trequartista sloveno segnalato dall’ex capitano.

Tuttosport ha intervistato il direttore tecnico del Domzale (squadra da cui proviene Luka Topalovic), Matej Orazem che ha parlato del nuovo acquisto dell’Inter. “Per me, per il suo stile di gioco, assomiglia molto a Kevin De Bruyne, viste capacità di regia e conoscenza tecnica. I suoi passaggi sono sorprendenti. Dategli i movimenti di giocatori che possano attaccare lo spazio dietro i difensori e lui li troverà con la palla. Sono assolutamente certo che giocherà con la nazionale slovena e dato che la nostra nazionale si è comportata molto bene negli ultimi due anni, questo fa di lui una stella nel nostro Paese. Il suo futuro successo dipenderà dal lasciare il segno in Serie A, uno dei migliori campionati del mondo, ma credo che ci riuscirà“.

Dario Baccin

La trattativa con l’Inter

“Ci sono stati contatti con i nerazzurri per tutta la primavera, poi si sono intensificati a maggio. L’Inter è campione d’Italia e ha una squadra fantastica. Se Topalovic riuscisse subito a entrare in prima squadra sarebbe un risultato incredibile, Luka è estremamente motivato, quindi non escluderei nulla. Ma come giovane ha bisogno di minuti in campo, quindi probabilmente ne farà molti altrove (in Primavera, ndr), almeno all’inizio“.

L’influenza di Handanovic

“Se è stato lui a consigliarlo all’Inter? Bè, la Slovenia è piccola, il nostro stadio è a soli 15 km dalla casa di Samir a Lubiana e anche lui era un giocatore del nostro club prima di trasferirsi all’Udinese, quindi sono sicuro che l’ha visto qualche volta“.

