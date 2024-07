L’ex difensore Marco Materazzi non crede che l’iraniano possa giocare più di Marcus Thuram nell’arco della prossima stagione.

Marco Materazzi ha parlato alla Gazzetta dello Sport del mercato dell’Inter. “Lo Scudetto del mercato per il momento è dell’Inter. Sono tutti acquisti che mi piacciono tanto. D’altronde, Marotta e Ausilio ci stanno abituando bene, non hanno sbagliato nulla“.

Gli obiettivi

“Il primato in Serie A deve essere inteso come obiettivo principale. L’organico mi sembra costruito alla perfezione ed è un’impressione che ci portiamo dietro da diverso tempo. I nerazzurri hanno legittimato il titolo della scorsa stagione e l’avrebbero meritato anche due anni fa, quando poi il Milan ha avuto la meglio. In Europa il discorso è differente, ci sono più club di prima fascia che sono altrettanto attrezzate, se non di più“.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram

Sul rinnovo di Lautaro

“Legarsi al club fino al 2029 è un chiaro segnale di attaccamento alla causa. È il nostro capitano ed è un interista vero, non come qualcun altro che si è riempito la bocca di queste parole e poi ha firmato per altre società“.

Le chance che l’iraniano sia titolare

“Non penso. Marcus merita di essere una prima scelta, ha dimostrato di essere uno dei primi cinque – se non dei primi tre – attaccanti in Serie A. È giovane e ha un’intesa eccezionale con Lautaro. Mi sento di rilanciare: se fosse per me, ogni settimana la formazione sarebbe Thuram e altri dieci“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG