Inter, Peschetola verso la Serie C: Monopoli ad un passo da acquistare il giovane giocatore nerazzurro

Dopo l’anno in prestito al Latina, Lorenzo Peschetola, centrocampista classe 2003 dell’Inter, è vicino ad una nuova avventura in Serie C.

Come riportato da Antenna sud, il giovane giocatore sarebbe ad un passo dal suo approdo al Monopoli.

L’articolo Inter, Peschetola verso la Serie C: Monopoli ad un passo proviene da Inter News 24.

