I nerazzurri rispondono alle rivali grazie ad una vittoria col minimo stato, esattamente lo stesso risultato di Juventus e Napoli. L’Inter ha ripreso il proprio cammino nel campionato di Serie A con una vittoria molto importante. Grazie a un bel goal di Lautaro Martinez, i nerazzurri hanno battuto la Roma con il risultato di 1-0. Il tutto nonostante gli infortuni iniziali di Calhanoglu e Acerbi e una prestazione non eccezionale. Gara difficile La squadra di Inzaghi ha affrontato questo match con determinazione, manifestando fin dalle prime fasi del gioco un desiderio ardente di dominio. Dopo i primi minuti però i nerazzurri hanno allentato la presa sugli avversari permettendo ai giallorossi di alzare il baricentro. Nel corso della ripresa Lautaro Martinez ha sfruttato un momento di disattenzione nella difesa avversaria per siglare il punto che avrebbe poi definito l’incontro. Questo successo porta l’Inter al secondo posto in classifica, a soli 2 […]

