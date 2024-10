L’ex difensore e capitano dell’Inter Beppe Bergomi enfatizza le differenze di rendimento della squadra di Inzaghi tra questa stagione e la scorsa. Beppe Bergomi a Sky Sport ha analizzato Roma-Inter sottolineando come i nerazzurri non siano la stessa squadra cannibale della passata stagione. “Anche quella di ieri sera non è stata una bella partita come quelle di Juve, Napoli, Milan. La Roma ci crede ma le squadre di Juric fanno difficoltà ad attaccare ed è da sempre così”. “L’Inter non è brillante come l’anno scorso, fa fatica perché si gioca tanto, tra impegni in Nazionale e la Champions”. Gli infortuni “Si è fatto male Zielinski, si è fatto male Asllani in Nazionale, si fanno male Calhanoglu e Acerbi questa sera. Sul lungo fa fatica in questo senso, è stata in sofferenza ed è riuscita comunque a vincere contro i giallorossi”. Il confronto con le rivali “L’Inter sulla carta aveva la […]

