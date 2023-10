La stagione è appena cominciata e quindi ogni giudizio sul mercato delle squadre è piuttosto prematuro; i dirigenti nerazzurri però monitorano possibili occasioni.

L’Inter ha iniziato molto bene la stagione se si eccettuano le ultime 2 gare casalinghe di campionato in cui è stato raccolto solo 1 punto. La squadra di Inzaghi viaggia a stretto contatto con la vetta della classifica ed i nuovi acquisti sembrano essersi ambientati quasi tutti bene.

Mehdi Taremi

Problemini

Qualche piccola nota dolente però c’è anche se è molto presto per pensare ad un intervento sul mercato, anche perché il budget è nullo. Che il reparto offensivo non fosse all’altezza di quello dell’anno scorso lo hanno detto un po’ tutti, il tutto nonostante Marcus Thuram abbia impattato forse meglio del previsto. Alexis Sanchez e Marko Arnautovic sono ancora a 0 goal realizzati anche se entrambi hanno delle attenuanti. Un’occasione potrebbe essere rappresentata già a gennaio da Mehdi Taremi del Porto che ha il contratto in scadenza a giugno 2024.

La possibilità Taremi a gennaio

A precisa domanda l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha risposto in maniera più vaga; ecco le sue parole al canale Twitch di SOS Fanta: “E’ una cosa che terrei sospesa fino a dicembre, secondo me l’Inter deciderà a dicembre in base a cosa faranno Sanchez e Arnautovic: se arrivano a Natale con 0 gol, due domande te le fai. Secondo me sull’attaccante dell’Inter bisogna aspettare, non c’è certezza che l’Inter faccia quell’investimento: è una finestra aperta, Marotta ha detto la verità, oggi non sanno se prenderanno l’attaccante o meno. Negli altri reparti l’Inter è coperta”.

