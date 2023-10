Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha fatto il punto su Bento, portiere finito nel mirino dell’Inter di Inzaghi

Come spiegato da Ceccarini su Tmw, l’Inter continua a pensare a Bento per il futuro:

«In estate la società nerazzurra ha preso Sommer e Audero. Il discorso però non è affatto chiuso in questo settore nel senso che l’Inter resta in pressing anche su Bento. Il numero uno dell’Athletico Paranaense è al primo posto della lista della dirigenza, che è già al lavoro per tentare l’assalto alla fine di questa stagione».

L’articolo Ceccarini: «Inter in pressing su Bento, ecco quando l’assalto» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG