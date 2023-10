L’ex allenatore dell’Inter Marco Tardelli ha parlato della forza dei nerazzurri, intervenendo ai microfoni Rai

Tardelli si è espresso sul momento dell’Inter ai microfoni di 90° minuto:

«L’Inter mi convince da tempo perché Inzaghi ha costruito un’ottima squadra. Io rimango allibito da come sono liberi i giocatori dell’Inter quando sono in area di rigore. Fanno gol e non hanno nessuno intorno. Sull’azione del gol Thuram aveva sei, sette metri di libertà da tutti. Era quasi al limite dell’area e non c’era nessuno. Sulla seconda rete Lautaro Martinez ha colpito di testa ad altezza uomo, non ha dovuto nemmeno saltare. Sono abbastanza bravi a farlo ma mi sembra anche abbastanza facile per loro. L’Inter ha questa possibilità nei cambi, ha grandi giocatori e li sta sfruttando bene».

L’articolo Tardelli: «Inzaghi ha costruita un’ottima Inter. Thuram…» proviene da Inter News 24.

