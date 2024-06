Marotta ha individuato in Tessmann il rinforzo ideal per il centrocampo con prospettive future. Prova a sbaragliare la concorrenza.

l calciomercato è da sempre caratterizzato da colpi di scena e trattative frenetiche, e quest’anno uno dei nomi al centro di questo vivace scambio di carte è quello di Tanner Tessmann. Il centrocampista statunitense, attuale gioiello del Venezia, sta dimostrando sul campo di essere un vero e proprio talento da non lasciarsi sfuggire. Questo ha suscitato l’interesse di numerose squadre che ora si contendono la possibilità di aggiungerlo alle proprie file. Tra queste, spiccano l’Atalanta, la Fiorentina e, non ultima, l’Inter, che sembrano determinate a rafforzare le proprie schiere con questo giovane e promettente calciatore.

Un desiderio forte da Venezia

Nonostante il crescente interesse di club prestigiosi, il Venezia non sembra voler rinunciare facilmente a Tanner Tessmann. La visita del direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli Agomeri, alla sede dell’Inter il 12 giugno sottolinea una ferma intenzione di mantenere il giocatore nella rosa dei lagunari. Il contratto di Tessmann con il Venezia, in scadenza il 30 giugno 2025, è fonte di preoccupazione per il club, che ora si affretta a negoziare un rinnovo per blindarlo dalle ambizioni altrui.

L’Inter in Pole Position

Nonostante la concorrenza, l’Inter sembra essere attualmente in vantaggio nella corsa per Tessmann. Il club comandato da Simone Inzaghi, incoronato campione d’Italia, punta ad arricchire ulteriormente il proprio centrocampo, già ben fornito con nomi del calibro di Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, oltre alle recenti aggiunte di Asllani, Frattesi e Zielinski. La strategia nerazzurra apparentemente prevede un prestito annuale al Venezia prima di incorporare definitivamente Tessmann nella squadra, assicurandosi così le sue prestazioni senza stravolgere l’equilibrio attuale del team.

La Sfida delle Pretendenti

Mentre l’Inter sembra avere un piano ben definito, Atalanta e Fiorentina non stanno a guardare. Entrambe le società sono pronte ad accogliere Tessmann immediatamente nelle proprie rose, mirando a colmare le lacune lasciate da possibili partenze e a potenziare i propri ranghi. La competizione si preannuncia serrata, con il Venezia che fa il possibile per trattenere il suo prezioso giocatore, forse conscio del fatto che la permanenza di Tessmann potrebbe essere determinante per le ambizioni future del club.

