L’agente di Frattesi, Beppe Riso, nella sede dell’Inter. Sul banco molti temi, tra cui il futuro di Oristanio e Carboni.

Nel panorama del calcio, gli incontri e le discussioni dietro le quinte giocano un ruolo cruciale nella definizione delle carriere dei giocatori e nelle strategie di mercato delle squadre. Giuseppe Riso, noto agente di alcuni dei nomi emergenti nel mondo del calcio, ha recentemente apportato chiarimenti su alcune delle voci di mercato che circolano attorno ai suoi assistiti. Le sue parole, espresse in un’intervista rilasciata a FCIN1908.it, forniscono una panoramica sulle attuali trattative e le strategie future.

Frattesi al centro delle discussioni

Un punto focale dell’incontro nella sede dell’Inter è stato Davide Frattesi, il giovane centrocampista che sta attirando l’attenzione di vari club. Riso ha precisato che l’incontro non ha riguardato discussioni di mercato in senso stretto, ma piuttosto un dialogo aperto sulle possibilità di crescita e sulle prospettive del giocatore. “Non abbiamo parlato di offerte specifiche per Frattesi; la conversazione è stata più generale, orientata su altri aspetti della sua carriera”, ha spiegato Riso.

Davide Frattesi

Silenzio su Oristanio e Carboni

Contrariamente a quanto potrebbero suggerire le speculazioni, Riso ha chiarito che non ci sono state discussioni riguardanti Gaetano Oristanio, l’attaccante promettente, né su Valentin Carboni, attualmente impegnato in Coppa America con l’Argentina U20. “Non abbiamo parlato né di Oristanio né di Carboni durante l’incontro di oggi. Su Oristanio, posso dire che Genoa e Venezia hanno mostrato interesse, così come altre squadre”, ha dichiarato l’agente, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro immediato dei suoi assistiti.

Movimenti di mercato

L’attenzione si è spostata anche sulle strategie di prestito come opzione per garantire maggiore esperienza ai giocatori. Riso ha confermato la possibilità di una cessione temporanea per alcuni dei suoi assistiti: “Per quanto riguarda la situazione di prestito, Stabile è certamente uno dei giocatori che potrebbe beneficiarne”, ha affermato, suggerendo una strategia di sviluppo che potrebbe essere vantaggiosa per giovani calciatori bisognosi di accumulare minuti in campo.

L’articolo Inter, Beppe Riso in sede: “Ecco il futuro di Oristanio e Carboni. Su Frattesi…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG