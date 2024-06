Fabrizio Biasin ha svelato alcuni retroscena di mercato riguardanti l’Inter, da Holm dell’Atalanta fino ad arrivare ad Arnautovic e Correa.

Nei giorni scorsi, Fabrizio Biasin, esperto di mercato e giornalismo sportivo, ha fornito alcuni aggiornamenti e opinioni sulle possibili mosse di mercato dell’Inter durante una conversazione con Telelombardia. Le dichiarazioni hanno toccato non solo il possibile ingresso di nuovi calciatori nelle fila nerazzurre, ma anche la gestione di alcuni giocatori attualmente in rosa. Di seguito, una panoramica sulle possibili strategie e scelte del club milanese.

Interesse e rifiuti

Una delle prime questioni affrontate da Biasin riguarda Holm, un giocatore che era entrato nel mirino dell’Inter l’anno scorso, ma che secondo le ultime, non risulta più nelle grazie dell’allenatore Gasperini e quindi non considerato come un’opzione valida per il presente. Un nome che emerge con maggiore insistenza è quello di Ndoye. Nonostante l’interessamento, il suo costo sembra essere un ostacolo significativo per l’Inter, che al momento sembra non voler procedere con la trattativa.

Marko Arnautovic

Trattative in corso con il Genoa

Un punto nodale della discussione è stata la trattativa tra l’Inter e il Genoa, con un incontro previsto per provare a chiudere un accordo che potrebbe prevedere uno scambio di giocatori. Interessante la posizione dell’Inter che, pur volendo inviare ai rossoblù i propri giovani come Oristanio, punta a mantenere il controllo sui talenti ceduti. Questa strategia riflette la volontà del club di investire sui giovani, garantendosi però una certa sicurezza sul loro sviluppo e una possibile riacquisizione futura.

Rinforzi e strategie difensive

Biasin ha anche sottolineato che l’Inter è alla ricerca di nuovi elementi in difesa e in attacco. Specificamente, il club nerazzurro mira a ingaggiare un difensore centrale giovane, profilandosi su un profilo simile a quello di Bisseck, e sta considerando l’aggiunta di una quinta punta nel proprio schieramento, sempre nel quadro di un rinnovamento e ringiovanimento della rosa.

Situazione Arnautovic e Correa

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’Inter non sembra avere l’intenzione di cedere Arnautovic. La dirigenza, sia in pubblico che in privato, ha espresso il desiderio di mantenere il giocatore, ribadendo non solo la sua permanenza ma anche il rifiuto dell’idea che possa rappresentare un peso per la squadra. Prima di qualsiasi movimento riguardante l’attacco, la priorità dell’Inter consiste nel risolvere la situazione legata a Correa, il cui contratto scadrà nel 2025 e che, per varie ragioni, non può essere ceduto in prestito.

L’articolo Inter, Biasin: “Holm? Nessun riscontro. Su Arnautovic mi risulta che…” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG