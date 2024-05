L’Inter insidia Milan e Juve per Zirkzee. I nerazzurri, in caso di cessione di Thuram, balzerebbero in pole per l’olandese.

Nel panorama del mercato calcistico, le strategie delle squadre si intrecciano in una danza che porta spesso a sorprese e colpi di scena. L’Inter di Milano, dopo aver vinto il suo recente scudetto, si trova ora in una posizione delicata riguardo il proprio futuro mercato. Se da una parte la Gazzetta dello Sport indica un apparente passo indietro dei nerazzurri, lasciando spazio alle manovre di Milan e Juventus, dall’altra La Repubblica svela un interesse ancora vivo per Joshua Zirkzee, attaccante olandese in forza al Bologna.

Marcus Thuram

Marcus Thuram: l’indiziato per una cessione di peso

Una delle mosse preponderanti per poter finanziare nuove acquisizioni sembra ruotare attorno alla figura di Marcus Thuram. L’attaccante, che ha avuto un ruolo chiave nella vittoria di uno storico scudetto, si è attirato le attenzioni del Paris Saint Germain, impegnato a trovare un degno sostituto per Kylian Mbappé, in procinto di trasferirsi al Real Madrid. L’Inter ha fissato il prezzo per l’eventuale cessione di Thuram in una forchetta di 55-60 milioni di euro, una somma che potrebbe essere reinvestita per l’acquisto di Zirkzee, senza dimenticare una sostanziosa commissione per l’agente del giocatore.

La concorrenza e la strategia dell’Inter

Nonostante il Milan abbia già stabilito un accordo con Zirkzee per un quadriennale da 3 milioni di euro annui, per l’Inter non è ancora tempo di arrendersi. La squadra nerazzurra potrebbe infatti entrare in gioco con una proposta al Bologna, cercando di inserire nell’affare delle contropartite tecniche per abbassare la richiesta economica e convincere il club a cedere il giovane olandese.

Il calciomercato è sempre pieno di imprevisti e strategie che si evolvono giorno dopo giorno, e l’Inter dimostra ancora una volta di essere protagonista attiva nella ricerca della migliore formazione possibile per la prossima stagione. Con la possibile partenza di un pezzo da novanta come Thuram e l’obiettivo di portare a Milano un talento come Zirkzee, i tifosi si preparano a un’estate di passione e speculazioni, con la speranza che la squadra possa rinforzarsi adeguatamente per continuare a competere ai massimi livelli.

