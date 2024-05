L’ex bomber Aldo Serena ha indicato in cosa risiede secondo lui la crescita di Lautaro.

Aldo Serena nel corso di una lunga intervista a Tuttosport ha elogiato Inzaghi e ha sottolineato una lacuna che va colmata nell’organico dell’Inter. “Inzaghi ha inciso molto nella crescita della squadra, di solito si dice che i grandi allenatori sono ex centrocampisti. Ma nel caso di Simone Inzaghi il discorso è diverso perché è stato un centravanti che non faceva gol da solo. Aveva bisogno delle combinazioni perfette con i centrocampisti. Non faceva ghirigori individuali, ma cercava lo scambio con i tempi giusti con i compagni di quella Lazio fortissima che, alle sue spalle, schierava gente come Stankovic, Veron e Nedved. Confezionavano azioni corali giuste al millesimo. Chi meglio di Simone può insegnarlo ai giocatori? Questo tempismo collettivo si ritrova nell’intesa di Calhanoglu e Mkhtaryan con le punte“.

Hakan Calhanoglu-Nicola’ Barella

La maturazione di Lautaro

“Ha contribuito la fascia di capitano che lo fa fatto diventare un punto di riferimento per i compagni sul campo. L’argentino dà sempre l’esempio facendo la cosa giusta come intenzione, in relazione con il resto della squadra. È maturato tantissimo grazie a questa attitudine“.

Dove migliorare

“Sicuramente in attacco: Arnautovic e Sanchez non hanno mai messo davvero in difficoltà Inzaghi nelle sue scelte. L’ingaggio di Taremi, giocatore esperto e con grande esperienza nelle coppe europee, rappresenta un primo passo avanti. Se arrivasse Gudmundsson sarebbe l’ideale per consegnare a Inzaghi una soluzione in più in attacco considerata la sua abilità nel dribbling. E valuterei il ritorno a casa di Valentin Carboni dal Monza che ha dimostrato in questa stagione di essere un talento interessante. A centrocampo Mkhitaryan sta tenendo in modo impressionante, ma ha 35 anni. Non può essere impiegato ancora così tanto. Per questo l’innesto di Zielinski è molto utile“.

