Alessandro Bastoni giura amore eterno ai colori nerazzurri, esprimendo la volontà di ripagare tutto l’affetto dei tifosi per lui.

Durante un’intervista esclusiva concessa a Sky, Alessandro Bastoni, centrale difensivo dell’Inter, ha espresso nuovamente in modo molto chiaro il forte legame che lo unisce alla squadra nerazzurra. Le sue parole trasmettono un profondo sentimento di appartenenza e gratitudine verso il club e i suoi sostenitori.

Alessandro Bastoni

Amore eterno per l’Inter

Rispondendo alla domanda se potesse immaginarsi all’Inter per l’intera carriera, Bastoni non ha esitato a dimostrare il suo affetto: “Io personalmente me la sento, specialmente dopo quello che è stata la festa e la manifestazione d’affetto da parte di tutti”. Questa dichiarazione non solo sottolinea il suo desiderio di restare con l’Inter per lungo tempo, ma mette anche in luce l’importanza del sostegno e dell’amore ricevuto dai tifosi.

Supporto nei momenti buoni e cattivi

Il difensore ha poi ricordato alcuni dei momenti più difficili della sua carriera con l’Inter, come la sconfitta nello scudetto e in finale di Champions League. “Poi è chiaro che quando le cose vanno bene è facile essere tutti felici, ma purtroppo sono passato anche da delusioni importanti”. Nonostante questi periodi bui, Bastoni ha sottolineato come il supporto incondizionato dei tifosi sia stato fondamentale: “E anche lì abbiamo sentito il supporto dei nostri tifosi quindi posso dire che mi sento di ripagare questo affetto”.

Un legame indissolubile

Le parole di Bastoni riflettono un’identificazione totale con i colori e i valori dell’Inter, trasmettendo una sensazione di fiducia e di dedizione reciproca tra il giocatore e il club. Il difensore evidenzia come, al di là dei risultati sportivi, sia il legame emotivo con il club e il calore dei suoi sostenitori a fare la differenza.

In questa intervista, Alessandro Bastoni conferma il suo desiderio di rimanere all’Inter, non solo come professionista ma come vero e proprio tifoso, pronto a condividere ancora molte gioie e sfide insieme al club di Milano.

