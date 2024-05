L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti ha scelto i 3 uomini che più di tutti per lui hanno inciso nella splendida stagione dell’Inter.

Massimo Moratti ha parlato del campionato vinto dall’Inter e non solo a Radio Radio. “L’attuale Presidente ha fatto quello che doveva fare nelle difficoltà in cui di è trovato. Ha tutti i meriti, si dirà l’Inter di Zhang. Il riferimento a un presidente è per ricordare un periodo, non per indicare la proprietà sulla squadra di un presidente”.

Sul tecnico

“Inzaghi ha fatto un miracolo su sé stesso. Un personaggio che come allenatore dell’Inter è stato visto da tutti come non all’altezza della situazione, e invece poi si è migliorato ed è stato bravissimo. Ha migliorato il gioco e la mentalità della squadra. Ora è un allenatore completo, va tutto a suo merito e alle persone che gli stanno accanto”.

Simone Inzaghi

I cambiamenti del mondo del calcio

“Era previsto questo cambiamento, era talmente pesante, anche ai miei tempi, quello che costava una società di calcio che era chiaro sarebbe dovuto intervenire qualcosa di più di quel che poteva garantire una famiglia. L’Inter è l’unica che ha ancora una famiglia a monte, anche se aiutata dai fondi”.

I migliori dell’Inter di questa stagione

“Barella sarà sempre ricordato come il motore di questa squadra, certamente Lautaro che è il centravanti di questa squadra e il terzo è Dimarco che è nato nell’Inter. In fin dei conti anche il portiere preso coi dubbi di tutti perché costava poco e poteva valer poco, alla fine ha messo tutti i difensori in condizione di essere sicuri dietro”.

Il numero di Scudetti

“19 sul campo? Non sono d’accordo, 20 è 20. Le squadre in testa avevano truffato. non capisco perché dobbiamo avere questa mentalità che salva chi fa il furbo”.

L’articolo Moratti: “Zhang ha fatto tutto quello che doveva, Inzaghi era visto da tutti come non all’altezza” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG