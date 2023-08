Ottimo esordio di campionato per l’Inter Primavera di Cristian Chivu che batte per 2 a 0 l’Empoli: ecco il riassunto del match

L’Inter Primavera di Cristian Chivu si è imposta sul 2 a 0 all’esordio del campionato contro l’Empoli. Ottimo inizio per i nerazzurri, che si portano a casa i tre punti terminando il match in 10 contro 11 per l’espulsione di Kamate.

A regalare la vittoria le reti di Akinsanmiro e Spinnacé.

