L’opinionista Giancarlo Padovan critica pesantemente il ritorno in nerazzurro del Ninho Maravilla.

Giancarlo Padovan a TMW Radio ci è andato giù duro su Alexis Sanchez. “Mi chiedo come la Roma possa pagare l’ingaggio da dodici milioni di Lukaku. Se ha rinunciato all’Inter comunque può anche rinunciare alla Juventus, perché lui non sopporta che si tergiversi nelle trattative. Non so quanto credere ad una netta decurtazione dello stipendio da parte del giocatore, anche se nel mercato può sempre succedere di tutto“.

esultanza gol Romelu Lukaku

“Quello di Sanchez è un acquisto scellerato. Innanzitutto via un elemento di ventinove anni e ne arriva uno di trentaquattro. In più Sanchez è un mina spogliatoi, perché quando non gioca assilla l’allenatore con richieste e malumori. Francamente non lo avrei ripreso, anche perché l’ultima volta per andarsene chiese una buonuscita di quattro milioni”.

L’articolo Padovan durissimo: “Sanchez è un acquisto scellerato, come fa la Roma a pagare lo stipendio di Lukaku?” proviene da Notizie Inter.

