McKennie Juve, futuro deciso? Cosa filtra sull’americano, che si sarebbe ripreso un posto nel club bianconero

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ormai non ci sono più dubbi sul futuro di Weston McKennie. L’americano ha convinto Allegri riprendendosi un posto nella rosa del club bianconero.

Non partirà sicuramente con i gradi del titolare, ma salvo sorprese (e offerte last minute) sarà confermato in rosa nel centrocampo di Allegri. L’ex Leeds in questa calda estate si è ripreso la Juve.

