Non arrivano buone notizie dall’allenamento di rifinitura che i nerazzurri sta svolgendo eccezionalmente a San Siro. In vista dell’imminente confronto di Champions League, l’Inter si trova a fronteggiare non solo la pressione della competizione ma anche le difficoltà legate alle condizioni fisiche dei propri calciatori. Tra questi, particolare attenzione è rivolta alla situazione di un centrocampista, il cui contributo risulta ora incerto a causa di un problema fisico. L’infortunio Durante la rifinitura di questa mattina, in previsione dello scontro diretto contro il Lipsia per la quinta giornata del girone di Champions League, il prato di San Siro ha visto l’assenza di alcune figure chiave della rosa interista. A destare preoccupazione non è solo l’indisponibilità di Acerbi, fermato da un’elongazione ai flessori della coscia destra. In attesa di novità L’attenzione ora si sposta sulla conferenza stampa che si terrà alle 14, durante la quale il mister Inzaghi è atteso al varco […]

Leggi l’articolo completo Inter: problemi anche per un altro centrocampista, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG