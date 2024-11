Dopo la passeggiata del Bentegodi contro il Verona la gruppo nerazzurra sembra in palla e determinata. E con dei rientri pesanti all’orizzonte Inzaghi ci crede. In un palcoscenico dove si concretizzano le aspirazioni di grandezza europea, l’Inter naviga col vento in poppa in una stagione che tra Campionato e Champions League inizia a presentare numeri e prestazioni che lasciano poco spazio all’immaginazione. Tra rigore difensivo, diversificazione in attacco e una gestione tattica pregevole, la squadra nerazzurra disegna il proprio percorso con tratti decisi e convincenti, sperando in un finale che la veda protagonista indiscussa. Un muro invalicabile L’Inter, condividendo questo primato con l’Atalanta, si erge come baluardo imbattuto nelle prime quattro giornate di Champions League. Nessuna rete subita, un traguardo che non solo esalta le doti del compartimento difensivo, ma anche l’intelligenza tattica impiegata da Simone Inzaghi. Questa solidità è un biglietto da visita che pochi possono esibire in una […]

