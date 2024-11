I nerazzurri già domani sera in campo a San Siro contro il Lipsia per un ulteriore passo avanti verso gli ottavi di Champions mentre la sfida di Verona ha lasciato delle strascichi. Nell’universo del calcio, la preparazione ad una partita si gioca sui dettagli, che possono fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Questa ricerca della perfezione è stata portata alla luce dall’ultimo atto preparatorio dell’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi, in vista dell’imminente sfida contro il Lipsia. Una scelta inusuale ha caratterizzato le ultime ore prima del confronto segnando un cambiamento netto rispetto alla precedente routine pre partita. Ma perché questa decisione? E come stanno i giocatori, soprattutto alla luce del recente stop di una pedina importante? Niente ritiro e la situazione Acerbi Senz’altro peculiare è stata la decisione di Inzaghi di annullare il tradizionale ritiro pre-partita, consentendo così ai suoi uomini di trascorrere la notte […]

