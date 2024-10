Non arrivano esattamente buone notizie dai ritiri delle nazionali in cui sono impegnati alcuni giocatori nerazzurri. L’ambizione e l’impegno possono fare la differenza sul terreno di gioco, specialmente nel calcio, dove talento e tenacia si intrecciano per forgiare le vittorie. Questo sembra essere il mantra che sta seguendo Nicolò Barella, il centrocampista dell’Inter, che nonostante i giorni di riposo ha preferito lavorare ad Appiano per accelerare i tempi del suo rientro in campo. Una decisione che sottolinea non solo la sua dedizione personale ma anche l’importanza delle prossime sfide per la squadra nerazzurra, in particolare quella contro la Roma. Il ritorno Oggi alla Pinetina l’Inter ricomincia ad allenarsi in vista dei prossimi impegni ma ieri e l’altro ieri il sardo ha scelto di lavorare sulla sua forma fisica. L’obiettivo è chiaro: rientrare al più presto in gruppo, magari già dalla prossima settimana, per dare il suo contributo in vista delle […]

