L’inchiesta che ha portato all’arresto di 19 ultras appartenenti alle curve delle 2 squadre milanesi procede senza tregua. Durante la pausa del campionato per gli impegni delle nazionali, la Procura di Milano si appresta a intensificare le indagini riguardanti i rapporti tra alcune squadre di calcio e il mondo degli ultras. All’attenzione degli inquirenti non solo figure eminenti dell’Inter e del Milan, ma anche aspetti normativi di grande rilievo che pongono sotto la lente di ingrandimento le responsabilità societarie e individuali in relazione al sostegno di gruppi organizzati di tifosi. Le audizioni Le indagini in corso vedranno il coinvolgimento di personalità di spicco nel panorama calcistico italiano, tra cui l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, il centrocampista Nicolò Barella, il dirigente Beppe Marotta e l’ex calciatore Javier Zanetti, ora vicepresidente del club. Per il Milan sarà ascoltato il capitano Davide Calabria. Scende in campo la FIGC Parallelamente, si muove anche la Procura […]

