La competizione che vede i nerazzurri scendere in campo da campioni in carica si terrà nei primissimi giorni del nuovo anno. Il calcio italiano sta per vivere un’avventura esotica e prestigiosa con l’annuncio che la SuperCoppa del 2025 si disputerà a Riad, in Arabia Saudita. Questo evento coinvolge alcune delle squadre più prestigiose e amate del panorama nazionale. Inter, Atalanta, Juventus e Milan si confronteranno in un torneo che promette spettacolo, passione e, soprattutto, calcio di altissimo livello. Le date sono state fissate. Un Capodanno all’insegna del calcio Il calendario prevede l’incontro tra Inter e Atalanta il 2 gennaio 2025, seguito dallo scontro tra Juventus e Milan il giorno successivo. Il calendario prevede che la finale si svolga il 6 gennaio, offrendo così un inizio d’anno ricco di emozioni per gli appassionati di calcio. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20 italiane, permettendo così ai tifosi di seguire in diretta […]

