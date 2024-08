I nerazzurri credono molto nelle qualità dei giovani fuoriusciti dal proprio vivaio ma non è semplice trovare loro il percorso giusto per la loro crescita.

In queste ultime settimane calciomercato l’Inter è impegnata in un’attenta operazione di sfoltimento della rosa. Al centro dell’attenzione, vi sono diversi giocatori, dai più esperti ai giovani promettenti, che sembrano essere sul punto di lasciare il nido nerazzurro per intraprendere nuove avventure calcistiche. Sky Sport fa il punto su 4 situazioni in particolare.

Portieri ambiti

Il portiere Ionut Andrei Radu è uno dei nomi più caldi sul taccuino delle trattative. Attualmente nel mirino di squadre come lo Strasburgo e la Sampdoria, il suo futuro appare in bilico tra l’Italia e l’estero. I blucerchiati parallelamente, sono anche su un altro giovane talento dell’Inter, Filip Stankovic, figlio dell’ex stella nerazzurra Dejan, che ha attirato le attenzioni anche del Nantes. Il figlio d’arte ha già giocato nella Samp nell’ultima stagione.

Ionut Radu

Giovani in vetrina

Non solo portieri, però, nelle dinamiche di mercato nerazzurre. Infatti, altri giovani calciatori sembrano essere pronti a fare il salto di qualità o a cercare fortuna altrove per accumulare esperienza. Alessandro Fontanarosa, che si sta disimpegnando abbastanza bene come braccetto sinistro in questo precampionato, è nel mirino di squadre come Pisa e Reggiana. Di Maggio, infine, ha catturato l’attenzione di diverse compagini di Serie C, tra cui spicca la Ternana. In molti se non tutti i casi, l’Inter punta a mantenere il controllo dei ragazzi.

