I quotidiani sportivi italiani continuano ad accostare l’esterno offensivo italiano ai nerazzurri anche se ora come ora l’operazione sembra difficile.

La situazione di Federico Chiesa alla Juventus è diventata una delle vicende più discusse di questo periodo di calciomercato. L’ala italiana, che ha trascorso un periodo difficile a causa di un infortunio, si trova ora fuori dai piani tecnici di Thiago Motta.

Un futuro incerto

L’ex Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2025 e il club bianconero corre ora il serio rischio di perderlo a costo zero; ecco perché la dirigenza è alla ricerca di una soluzione. Non sembra aver portato i suoi frutti l’investimento complessivo di 60 milioni di euro fatto dalla Juventus per strapparlo alla viola.

Federico Chiesa

Occhio al mercato

Giuntoli sta provando a trovare un acquirente in questa sessione di mercato ma finora sono poche le squadre che si sono interessate al ragazzo complice anche lo stipendio importantissimo che percepisce. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’Inter ci stia pensando seriamente. La strategia nerazzurra potrebbe seguire la traccia di operazioni passate, puntando a un trasferimento last minute che risponda alle esigenze economiche di entrambe le società. La Juventus, infatti, a fine agosto potrebbe essere costretta a liberare Chiesa a condizioni economicamente per lei poco vantaggiose.

L’indizio

L’assenza di Chiesa dall’ultima amichevole contro il Brest è un segnale chiaro della volontà della società di forzare l’uscita. Il giocatore ed il suo entourage però nicchiano; la grande paura del club bianconero è che l’Inter lo prenda a costo zero per la prossima stagione.

