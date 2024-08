I rossoneri provano a stringere per portare a termine le due trattative ma solo quella riguardante il terzino sembra ora poter avere esito positivo.

Il Milan ha messo a segno finora 2 acquisti, Morata e Pavlovic ma l’intenzione della dirigenza è quella di formalizzare almeno altri 2 acquisti. Tuttosport si focalizza sulle trattative in essere per Emerson Royal e per Lazar Samardzic.

Il terzino

Il Milan sembra aver già definito con Emerson Royal i termini di un accordo che lo legherebbe al club per 4 anni, con un contratto che prevede uno stipendio annuale di 3 milioni di euro. Tuttavia, il tassello cruciale per completare il puzzle riguarda l’intesa con il Tottenham, club attualmente detentore del cartellino del giocatore.

Lazar Samardzic

La situazione

La dirigenza rossonera è pronta a confrontarsi direttamente con i rappresentanti del club londinese per limare le ultime divergenze e formalizzare l’accordo. La richiesta iniziale del club inglese si aggira attualmente attorno ai 15 milioni più bonus, mentre la proposta del Milan si fermerebbe a una cifra complessiva di 15 milioni. Tale distanza non sembra però insormontabile, considerando anche la volontà reciproca di giungere a una conclusione positiva.

Il centrocampista serbo

Parallelamente alla trattativa per Emerson, il mercato del Milan continua a essere vivace, sebbene alcune operazioni sembrino attualmente in stand-by, come quella riguardante Lazar Samardzic dell’Udinese. I friulani non intendono scendere dalla valutazione di 20-25 milioni di euro senza contropartite tecniche mentre i dirigenti rossoneri ritengono questa eccessiva.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG