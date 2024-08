I nerazzurri sono sempre più vicini ad ottenere il sì dell’esterno olandese per il prolungamento di contratto.

L’Inter è vicina a risolvere il rebus riguardante il futuro di Denzel Dumfries. Recentemente, un evento chiave ha portato una ventata di ottimismo tra i tifosi e i dirigenti: come riporta la Gazzetta dello Sport, l’incontro a Milano tra l’agente del calciatore e Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro. Questo meeting, lungi dall’essere conclusivo, ha però segnato un passo importante verso il rinnovo del contratto del difensore, accendendo la speranza di vederlo legato al club fino al 2028.

L’incontro

Il dialogo tra le parti è avvenuto in un clima di positività, concentrato sulle prospettive future e sui progetti che l’Inter ha in serbo per il laterale. Il giocatore, che ha avuto una stagione scorsa ricca di successi, culminati con la vittoria dello scudetto e diverse eccellenti prestazioni agli Europei, è considerato un elemento molto importante da Simone Inzaghi. L’obiettivo dichiarato è quello di “blindare” l’olandese per altri 4 anni, sottolineando l’importanza del suo contributo dentro e fuori dal campo.

Dumfries Kaio Jorge

La trattativa

Non è un segreto che il processo di rinnovo abbia incontrato delle difficoltà iniziali. Dumfries, infatti, aveva messo in pausa le trattative dopo aver ricevuto una proposta di rinnovo dall’Inter che si aggirava attorno ai 4 milioni di euro a stagione, cifra che inizialmente non aveva incontrato il favore del giocatore. Tuttavia, l’esito positivo dell’incontro ha ravvivato le speranze: l’olandese sembra ora più propenso ad accettare l’offerta, avvicinandosi sempre di più alla firma.

