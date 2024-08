Il club inglese starebbe virando con decisione verso un altro difensore: il tedesco quindi dovrebbe restare in rossonero.

Nelle scorse settimane Malick Thiaw del Milan è stato accostato con grande forza al Newcastle ma le ultime notizie sembrerebbero invece sostenere che il club inglese abbia scelto un altro obiettivo per la difesa.

Un trasferimento da record

Il Newcastle, infatti, secondo il Telegraph, ha deciso di investire una somma imponente per rinforzare la propria difesa, scegliendo Marc Guehi come pezzo da novanta per la retroguardia. Il difensore, nato nel 2000 e proveniente dal Crystal Palace, rappresenterebbe un investimento significativo, con un trasferimento che sfiorerebbe i 70 milioni di euro. Il quotidiano britannico sostiene che la trattativa è molto vicina ad essere conclusa positivamente.

Cambiamenti sul mercato per il Milan

L’arrivo di Guehi al Newcastle avrebbe ripercussioni anche per il Milan e per il futuro di Malick Thiaw. Il club rossonero per cedere quest’ultimo inizialmente chiedeva circa 40 milioni di euro, ma ora le cose starebbero cambiando drasticamente. Il tedesco fu acquistato dallo Schalke 04 per soli 7 milioni più bonus: i rossoneri già pregustavano una corposa plusvalenza. Precisiamo: il Milan crede nelle qualità di Thiaw ma, come tutti i giocatori della rosa, non è incedibile. Il tedesco è giovane e ha ancora tanti margini di miglioramento ma l’ultima stagione non è stata ottima. Finora l’ex Schalke ha fatto molto bene quando impiegato soprattutto in una difesa a 3 evidenziando, invece, qualche lacuna nel difendere a campo aperto e nel giocare con solo un altro centrale al suo fianco.

