Il Milan lavora non solo per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione ma anche per snellire la rosa, come indicato da Zlatan Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Paulo Fonseca. La strategia del club rossonero sembra chiaramente orientata verso la costruzione di un gruppo più compatto, puntando su un organico di 23-25 giocatori.

Le grane

Contrariamente agli auspici della dirigenza, il processo di sfoltimento della squadra si sta rivelando più arduo del previsto. Secondo il Corriere dello Sport, il Milan si è scontrato con la resistenza di alcuni giocatori nel lasciare il club nonostante le offerte ricevute. Tra questi, spiccano due casi emblematici: Divock Origi e Fode Ballo-Touré: il primo continua a rifiutare di trasferirsi in Turchia mentre il secondo aspetta offerte dalla Premier League nonostante l’ultima annata proprio in questo campionato sia stata estremamente deludente. Entrambi i giocatori insieme gravano sul bilancio del club per una somma lorda di 10 milioni di euro.

Stallo

La volontà di vendere non è dettata solo dalla ricerca di un equilibrio tecnico-tattico: ha anche una forte connotazione economica. Liberare le risorse finanziarie attualmente occupate dai due calciatori potrebbe infatti tradursi nella disponibilità di fondi aggiuntivi per il mercato, dando così al Milan maggiori opportunità di rinforzare l’organico con nuovi innesti qualitativi. La situazione di stallo attuale, però, rischia di bloccare tali risorse, limitando le manovre della società nel resto del calciomercato.

