Il commissario tecnico dell’Italia Under 17, Massimiliano Favo, ha incensato i due talenti rossoneri.

MilanNews ha intervistato Massimiliano Favo che ha parlato dei talenti del Milan Francesco Camarda e Mattia Liberali. “Guardi, Yamal mi è capitato di affrontarlo con l’Under 15 qualche anno fa ed era già sotto età, i nostri lo avevano tenuto a bada. Lo marcava Matteo Cocchi che fece una grandissima partita. Certo, Yamal è uno di quei giocatori baciati dal Signore e che nascono ogni 100 anni. E per questo non è giusto paragonare tutto il movimento a lui. Mi auguro semmai che dia un’ulteriore spinta al movimento giovanile, a puntare sui ragazzi”.

Camarda come risposta a Yamal

“Spero di sì, ma parliamo di ruoli diversi. Camarda è un centravanti, deve fare sportellate nell’area di rigore, ha spesso il raddoppio di marcature, vive d’opportunismo. Le previsioni dicono tutto e il contrario di tutto, lui avrà la possibilità di allenarsi con grandi giocatori e di migliorare ulteriormente”.

Francesco Camarda

Sul milanista

“Lo avevo già dall’Under 15 e vincemmo un torneo in Portogallo, poi tutta l’escalation fino all’Under 17 da sotto età e persino all’Under 19 a dare una mano a tutti gli Europei. Grande percorso, ma di Ciccio, come lo chiamo io, mi va di sottolineare non tanto il discorso tecnico che comunque è sotto gli occhi di tutti. Ciò che mi colpisce di lui è la sua costante voglia di migliorarsi e come si rapporta con i compagni. Gli aspetti principali alla fine sono quelli”.

Su Liberali

“Mattia è un giocatore incredibile, dal punto di vista tecnico. Uno di quei giocatori, dal punto di vista del talento, baciati da Dio. Ha una sfacciataggine fuori dal normale, non ha paura di osare. Prende palla, salta l’uomo con facilità, può avere un grandissimo futuro. L’ho avuto già nell’Under 15, poi l’anno scorso e quest’anno si è riconfermato. Abbiamo ancora davanti agli occhi la sua prodezza contro l’Inghilterra che ci ha fatto andare in semifinale”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG