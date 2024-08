La Roma ha aperto alla possibilità di accettare una contropartita tecnica dal Milan per liberare Abraham: Ecco la preferenza dei giallorossi.

Nel fervente periodo estivo, noto per essere la stagione calda del calciomercato, le squadre di Serie A lavorano intensamente dietro le quinte per rafforzare le proprie rose in vista delle competizioni future. In particolare, gli occhi sono puntati su una trattativa che vedrebbe il Milan tentare di portare dall’altro capo della penisola, precisamente dalla Roma, l’attaccante inglese Tammy Abraham. La trattativa si annuncia complessa ma carica di potenziali sviluppi interessanti per il panorama calcistico italiano.

Uno scambio all’orizzonte

Il ‘Corriere dello Sport’ ha riportato che il club milanese sarebbe fortemente interessato a Tammy Abraham, al punto da valutare l’inserimento di una contropartita tecnica all’interno della trattativa per convincere la Roma a lasciar partire il suo attaccante. Questa mossa sarebbe strategica per i rossoneri, intenzionati a ridurre la richiesta economica dei giallorossi che si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. I nomi che circolano come potenziali pedine di scambio includono Alexis Saelemaekers, Noah Okafor e Davide Calabria, con una leggera preferenza da parte della Roma per i due esterni rispetto al terzino italiano.

Il contesto calcistico di Abraham

Abraham, che ha già raggiunto un’intesa di massima con il Milan, vede con favore il trasferimento in rossonero, attratto dalla prospettiva di giocare nuovamente in Champions League e dalla possibilità di condividere lo spogliatoio con amici del calibro di Fikayo Tomori. La sua presenza in squadra si tradurrebbe in una maggior rotazione con l’attuale attaccante Álvaro Morata, offrendo al contempo l’opzione tattica di impiegarli assieme in attacco.

Altri interessati e questioni economiche

L’operazione, tuttavia, potrebbe subire delle complicazioni a causa dell’interesse dimostrato dall’Atalanta. L’infortunio di Gianluca Scamacca ha infatti riaperto il dibattito sull’attacco del club bergamasco, rendendo Abraham un potenziale obiettivo di mercato. Sebbene l’Atalanta sia stata frenata dall’ingente richiesta salariale dell’inglese, pari a 4,5 milioni di euro netti a stagione, il Milan non sembra scoraggiato. Anzi, sotto la guida dell’allenatore Paulo Fonseca, il club rossonero punta a concludere l’affare quanto prima, per assicurarsi le prestazioni del centravanti senza ulteriori indugi.

