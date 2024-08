L’ex centrocampista che ha indossato anche la maglia nerazzurra ha parlato della possibilità di vedere il Tucu nel suo club.

L’Inter considera Joaquín Correa, attaccante argentino rientrato a Milano dopo una stagione per nulla esaltante al Marsiglia, tuttora fuori dal proprio progetto tecnico. I dirigenti nerazzurri sono alla ricerca di una squadra che lo possa comprare a titolo definitivo visto che ormai il Tucu ha 1 solo altro anno di contratto.

L’ammissione

In occasione del 119° anniversario dell’Estudiantes, Juan Sebastian Veron, presidente del club argentino ed ex stella nerazzurra ha parlato anche dell’ex attaccante della Lazio rivelando di aver conversato con lui su un suo possibile ritorno in patria. Veron a CieloSports ha chiarito che, nonostante le discussioni avute con l’attaccante, la situazione appare complessa. Correa, ancora giovane e desideroso di proseguire la sua carriera in Europa, sembra avere in mente obiettivi differenti rispetto a un immediato ritorno in Argentina. Veron, pur rimarcando la difficoltà di una simile mossa, non ha però chiuso completamente la porta.

Joaquin Correa

Gli scenari

Joaquín Correa si trova attualmente in una fase delicata della sua carriera. All’Inter le porte sono chiuse dopo che nelle prime 2 stagioni non è riuscito ad incidere per quanto ci si aspettasse. Nell’ultima stagione al Marsiglia ha giocato molto poco realizzando 0 goal e 0 assist; l’Inter lo pagò più di 30 milioni e ora sembra disposto a liberarlo a costo 0 se nessuna squadra lo vorrà comprare nelle prossime settimane.

