I nerazzurri stanno preparando la trasferta insidiosa in Emilia Romagna con un occhio a quella fondamentale nella capitale spagnola.

L’Inter si allena in vista della gara contro il Bologna che negli ultimi tempi rappresenta una sorta di bestia nera.

Gli acciaccati

Oggi si è allenato in gruppo Frattesi oltre naturalmente a Thuram ed Acerbi che già sono rientrati nel finale della gara contro il Genoa anche se chiaramente non erano al 100%. Domani Calhanoglu dovrebbe svolgere la seduta completa con i compagni per poi essere convocato per il match del Dall’Ara che si giocherà sabato alle 18.

Davide Frattesi

Bestia nera

Il Bologna è reduce da ben 6 vittorie consecutive e non intende fermarsi visto che insegue un piazzamento in Champions League che avrebbe del clamoroso. L’Inter non ha ancora battuto la squadra di Thiago Motta in questa stagione: in campionato finì 2-2 mentre in Coppa Italia i nerazzurri furono eliminati ai tempi supplementari.

Le scelte di Inzaghi

Inzaghi punta ad avere tutta la rosa a disposizione per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid ad eccezione di Cuadrado che ne ha ancora per un po’; le scelte di formazione per la sfida ai rossoblù perciò saranno fatte in funzione della partita successiva. Secondo la Gazzetta dello Sport Acerbi e Thuram dovrebbero giocare dal primo minuto a Bologna mentre Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina per mettere minuti nelle gambe se sarà possibile nel finale.

