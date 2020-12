Verona-Inter: Prove di fuga prima di Natale

In scena l’ultima partita prima della pausa natalizia. L’Inter scenderà in campo contro l’Hellas Verona, reduce dalla sconfitta contro la Sampdoria.

In campo una gara ricca di ex e curiosità: Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, per due mesi e mezzo si è seduto, come vice, ai comandi di Gasperini sulla panchina nerazzurra. Davide Faraoni e Federico Dimarco, usciti entrambi dalla primavera nerazzurra, sono titolari inamovibili nella scacchiera veronese. In dubbio la presenza di Salcedo, tesserato Inter in prestito ai gialloblu, già titolare dalla scorsa stagione. Assenti invece Marco Benassi e Karim Labi, anche loro cresciuti nelle giovanili nerazzurre.

Sono 58 i precedenti tra le due squadre. L’ultima vittoria dell’Inter a Verona risale al 2017, allora la squadra era allenata da Luciano Spalletti. Per i nerazzurri segnarono Borja Valero e Ivan Perisic. Il momentaneo pareggio per il Verona è marchiato da un altro ex: Gianpaolo Pazzini. L’Inter ha un bilancio attivo al Bentegodi con quindici vittorie, dieci pareggi e solo quattro sconfitte.

I numeri sorridono all’Inter: è la squadra contro la quale, il Verona, ha vinto in percentuale meno gare in Serie A. Solo quattro successi in 58 gare, non riuscendo a vincere negli ultimi 18 precedenti.

Rivoluzione in casa Inter, Conte proverà Perisic, in una posizione inedita: dietro le due punte Lukaku e Lautaro. Confermata la presenza sulle fasce di Young e Hakimi. Solita difesa con Bastoni De Vrij e Skriniar. Centrocampo affidato a Barella e Brozovic.

L’Inter a caccia della settima vittoria consecutiva, in Serie A, ha una grande possibilità per chiudere al meglio questo 2020, da dimenticare sportivamente parlando.

HELLAS VERONA-INTER

Le probabili formazioni:

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Bastoni, De Vrij, Skriniar; Young, Brozovic, Barella, Hakimi; Lautaro, Lukaku, Perisic. All. Antonio Conte

Quando e come seguire il match:

La gara si giocherà mercoledì 23 Dicembre allo Stadio Bentegodi, Verona.

Non sai dove vedere la partita? Segui il match su Radio Nerazzurra, in diretta dalle 17.45 con le analisi pre-gara e poi, dalle 18:30 la Radio Cronaca di Inter-Torino. Al fischio finale, le considerazioni a caldo con Gabriele Borzillo e Lapo De Carlo.