L’ex portiere Luca Marchegiani si è espresso sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi e la possibilità di apertura di un ciclo vincente

Marchegiani ha parlato a Sky Sport su un possibile ciclo dell’Inter:

LE PAROLE – «Juve di Conte, Napoli di Spalletti o Inter di Inzaghi? Sono tre squadre meravigliose, preferirne una sminuisce le altre. Secondo me la differenza la deve fare chi costruisce un ciclo vincente: la Juve l’ha fatto, il Napoli no e l’Inter non lo so ma credo di sì»

