Il giornalista Bruno Longhi si è espresso verso il match tra Inter e Genoa, esaltando i nerazzurri

Il giornalista Bruno Longhi si è espresso a Radio Sportiva verso la partita tra Inter e Genoa, esaltando il lavoro di Inzaghi:

LA SFIDA – «Ci sono delle implicazioni. Per esempio: il Genoa, che arriva da undici partite con una sola sconfitta, è l’ultima squadra che ha imposto l’alt all’Inter. Ci può essere questa voglia di rivalsa, per trovare stimoli laddove non ce ne sono. Poi c’è questa trecentesima panchina di Simone Inzaghi, che ha numeri che non mi aspettavo. Ha una media punti migliore a quella di Giovanni Trapattoni: è un qualcosa di incredibile. Inzaghi, con questo modo suo di comunicare, è quasi considerato il fratello maggiore dei giocatori che va in conferenza stampa a spiegare senza eccedere mai».

