Futuro ancora tutto da decidere per Roberto Gagliardini, ma una cosa è sicura: al termine della stagione lascerà l’Inter

Roberto Gagliardini saluterà l’Inter al termine di questa stagione, dopo essere arrivato nel 2017 in nerazzurro. Il suo contratto è in scadenza a giugno e la dirigenza interista ha scelto di non rinnovarlo. A parlare del possibile futuro del calciatore è Calciomercato.com.

In particolare, sul centrocampista ci sarebbero ben tre squadre di Serie A, pronte ad ingaggiarlo a parametro zero: si tratta della Lazio, del Monza e dell’Atalanta.

L’articolo Inter, quale futuro per Gagliardini? Tre opzioni per restare in Serie A proviene da Inter News 24.

