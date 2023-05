Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato nel pomeriggio l’Inter e la Fiorentina, prima della Finale di domani

Si è svolto nel pomeriggio di oggi l’incontro tra la squadra dell’Inter, quella della Fiorentina e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Queste le foto che immortalano il momento.

Per la finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, Inter e Fiorentina hanno incontrato in udienza privata il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La delegazione era composta dal Presidente Steven Zhang, la dirigenza nerazzurra, Simone Inzaghi, i calciatori e lo staff. — Inter (@Inter) May 23, 2023

Su inter.it si legge: «In occasione della trasferta di Roma per la finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma mercoledì 24 maggio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico, Inter e Fiorentina, le due squadre finaliste, sono state ricevute in udienza privata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Al Palazzo del Quirinale il Presidente dell’Inter Steven Zhang, il Vice President Javier Zanetti, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il CEO Sport Giuseppe Marotta hanno guidato la delegazione nerazzurra, composta dal tecnico Simone Inzaghi, dai calciatori e dallo staff.

Nel Salone delle Feste del Quirinale e alla presenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò, del Presidente della FIGC Gabriele Gravina e dal Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, si è tenuto il tradizionale scambio di doni: il Presidente Steven Zhang e il capitano nerazzurro Samir Handanovic hanno omaggiato il Presidente Mattarella, che ha anche ricevuto una maglia dell’Inter».

