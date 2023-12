Inter, quanti punti in Serie A nel 2023: il dato sui nerazzurri di Inzaghi nell’ultimo anno solare

2023 da ricordare quello dell‘Inter di Simone Inzaghi, che continua a macinare vittorie su vittorie ed ottenere risultati importanti.

Come ci ricorda Opta, il club nerazzurro ha ottenuto, nell’anno che sta per terminare, il maggior numero di punti in Serie A, ben 77.

