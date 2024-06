I nerazzurri sono vicinissimi al terzo acquisto in vista della stagione 2024/25; ci sarebbero i presupposti per dichiarare chiuso il mercato.

L’Inter sta limando col Genoa gli ultimi dettagli per l’acquisto di Josep Martinez: il portiere spagnolo colmerebbe l’unica grande lacuna della rosa, quella del vice-Sommer, posizione resasi vacante dopo il mancato riscatto di Audero. L’estremo difensore ex Barcellona si aggiungerebbe a Taremi e Zielinski che arriveranno a costo zero ma, come riporta il Corriere dello Sport, non si può dichiarare già chiuso il mercato dell’Inter anche se il grosso è già stato fatto. Ci sono due situazioni da risolvere e riguardano entrambe giocatori con contratti in scadenza nel 2025.

Marko Arnautovic

L’esterno

La condizione contrattuale di Denzel Dumfries fa emergere dubbi e incertezze sulla sua permanenza in squadra. Il difensore olandese, il cui contratto scadrà nel 2025, non ha ancora trovato l’accordo con la società per un rinnovo. La questione verrà ridiscussa a fine Europeo, in un’incontro che potrebbe essere decisivo per il futuro del laterale. La possibilità che il giocatore possa lasciare la squadra senza generare alcun introito, come accaduto in passato con Milan Skriniar, alimenta preoccupazioni. Tuttavia, permane una speranza che possa essere trovata una soluzione che soddisfi entrambe le parti: l’Inter spera in un accordo per il rinnovo ma se non sarà possibile ciò, Dumfries finirà immediatamente sul mercato.

Il Caso Arnautovic

Per quanto riguarda Arnautovic, l’Inter ha le idee chiare e queste prevedono la sua permanenza. Anche l’austriaco vorrebbe restare ma secondo il quotidiano da mesi il club lavora per portare in nerazzurro Albert Gudmundsson del Genoa. La sua valutazione supera i 30 milioni e per motivi di lista il suo arrivo è subordinato alla cessione dell’ex Bologna.

L’articolo Inter: quasi fatta per Martinez, per chiudere il mercato bisogna risolvere solo 2 questioni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG