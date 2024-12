Inter, questa sera ad un passo dal riscrivere la storia della Champions

I nerazzurri a Leverkusen vedranno messo a dura prova il loro reparto principe che non vuole mollare: per riscrivere record e storia. In una competizione dove l’attacco spesso ruba la scena, l’Inter si appresta a raggiungere una pietra miliare difensiva nella storia della Champions League. Con una serie di prestazioni di ferro, la squadra nerazzurra si trova a un passo dall’iscrivere il proprio nome nei record del torneo puntando ad un traguardo che non solo sottolinea l’eccellenza del reparto arretrato ma carica di significato la sfida che vedrà l’Inter opposta al Bayern Leverkusen, con in palio non solo la qualificazione ma anche l’ingresso nella storia del calcio europeo. Uno sguardo al passato Rivalutando lo scenario storico, l’ultimo club italiano prima dell’Inter ad aver mantenuto la propria rete inviolata nelle prime cinque giornate della Champions League era stata la Juventus nella stagione 2004/05. Guidati da Fabio Capello, i bianconeri disputarono la […]

