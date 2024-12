L’ex bomber tedesco, protagonista nell’Inter per tre stagioni tra l’89 ed il ’92, presenta il match di questa sera con un occhio di riguardo verso il bomber argentino. Nel panorama del calcio europeo, poche voci si rivelano così incisive e qualificate quanto quella di Jurgen Klinsmann, ex stella dell’Inter ed icona del calcio mondiale. Klinsmann ha condiviso il suo punto di vista su svariati argomenti, dall’andamento dell’Inter in questa stagione alla gestione dell’enorme pressione in competizioni pregiate come la Champions League. Tra le sue osservazioni, spiccano commenti su giocatori di calibro internazionale e squadre come il Leverkusen che possono ancora stupire. Attenzione sulla Champions Nonostante l’Inter, secondo Klinsmann, non sembri dominare il campionato italiano come nella stagione precedente, la squadra appare piuttosto focalizzata sulla Champions League. Questa concentrazione si traduce in una determinazione che potrebbe portare lontano i nerazzurri nella competizione, nonostante la lotta serrata in campionato. La gestione della […]

Leggi l’articolo completo Il grande ex Klinsmann su Bayer-Inter. Alla ricerca del vero Lautaro, su Notizie Inter.