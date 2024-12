Lotito polemizza in vista di Lazio-Inter

Il presidente della Lazio Claudio Lotito è molto soddisfatto del momento della sua squadra: lunedì prossimo ci sarà lo scontro con i nerazzurri. Nel panorama del calcio italiano, la discussione riguardo le aspettative stagionali e gli obiettivi delle squadre rimane sempre un tema caldo. Claudio Lotito, presidente della Lazio, non si sottrae alla conversazione ma offre un approccio distintamente pragmatico riguardo le ambizioni del club nella corsa allo scudetto. Pragmatismo Lotito, dialogando con Sky Sport, ha scelto di non delineare obiettivi pubblici per la sua squadra. La sua filosofia si fonda sulla realizzazione piuttosto che sulla proclamazione di intenti. “Gli obiettivi non si annunciano, si centrano”, afferma, sottolineando un approccio al mondo del calcio che predilige i risultati tangibili alle dichiarazioni. La situazione Il club biancoceleste ha cambiato moltissimo rispetto alla scorsa stagione: l’allenatore Marco Baroni ha preso il posto di Tudor mentre la squadra ha ceduto i suoi pezzi […]

