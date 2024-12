Inter stasera a Leverkusen con Taremi ma senza un big rimasto a Milano

Simone Inzaghi tra turnover programmato e acciacchi fisici improvvisi vuole presentare un Inter quadrata anche stasera a Leverkusen dove l’iraniano è chiamato a dimostrare. In un fredda serata a Leverkusen, l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, si appresta a scendere in campo per un importante incontro di Champions League. Con temperature che flirtano con lo zero e un’atmosfera che riporta alla memoria la Germania degli anni Ottanta, Inzaghi opta per una strategia che punta a riscaldare gli animi e a contrastare gli avversari con determinazione e stile. Le scelte tattiche dell’allenatore sono chiare, con focus particolare sull’attacco, dove la coppia Thuram-Taremi scalpita, nonostante le prestazioni finora alterne dell’iraniano. La partita rappresenta non solo una sfida di assoluto livello ma anche un test per capire definitivamente le ambizioni europee nerazzurre in questa stagione. Il figliol prodigo Un’altra storia interessante di questa partita è il ritorno di Hakan Calhanoglu alla BayArena, stadio dove […]

