I nerazzurri hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio di quella che è al momento la diciottesima classificata in Serie A. L’Inter approccia quello che è forse è il primo momento cruciale della stagione con una vittoria di misura, ma fondamentale, contro il Venezia. Si profila ora all’orizzonte un incontro diretto con il Napoli che potrebbe ribaltare la classifica a favore dei nerazzurri. Tuttavia, il cammino verso questo scontro al vertice sarà diverso per le due squadre. Le scelte di Inzaghi Inzaghi ieri ha schierato gran parte della formazione titolare prima di pensare a risparmiare energie in vista degli impegni successivi: dopo aver sbloccato il risultato sono stati sostituiti giocatori giocatori chiave come Lautaro, Barella, e Bastoni. Il problema è che anche con i titolari in campo i nerazzurri non sono mai riusciti a chiudere la gara mantenendo aperto il discorso fino al 98′. Il calendario a confronto […]

Leggi l’articolo completo Inter: questa volta la difesa tiene ma sorge un altro problema, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG