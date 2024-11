I nerazzurri vincono non senza difficoltà e patemi contro gli arancioneroverdi: tutti si aspettavano una gara tranquilla ma non l’allenatore. In Serie A ogni partita rappresenta una sfida, un passo potenzialmente decisivo verso la conquista dello Scudetto o, quanto meno, per migliorare la propria posizione in classifica. L’Inter ieri ha avuto molte difficoltà a prevalere sul Venezia e la gara è stata tra l’altro condizionata da un paio di episodi che faranno discutere. Il Demone sapeva La sfida ha riservato diverse sorprese: è stato sin da subito evidente che per i nerazzurri non sarebbe stata una passeggiata nonostante la grande distanza presente in classifica tra le due squadre. Il tecnico dell’Inter era consapevole che sarebbe stato difficile e ha optato per l’impiego della formazione titolare quasi nella sua interezza. Il tutto nonostante l’impegno ravvicinato della squadra in Champions League contro l’Arsenal: la scelta ha alla fine pagato. Protagonisti in campo […]

