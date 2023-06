I recenti risultati ottenuti dall’Inter di Zhang hanno permesso al club di ottenere un collocamento di prestigio nella speciale classifica

La International Federation of Football History & Statistics (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio), meglio nota con l’acronimo IFFHS, ha stilato classifica dei Top 20 club d’Europa e del mondo per il periodo di riferimento che va dal primo giugno 2022 fino al 31 maggio 2023

L‘Inter si colloca al quarto posto europeo (e al quinto mondiale) con 249 punti. In vetta c’è il Real Madrid (331), seguito dal Manchester City (279) e Benfica (257). Tra le altre italiane settimo posto per il Napoli, il nono per la Fiorentina, il 12esimo per la Roma, il 16esimo per la Juventus e il 17esimo per il Milan.

L'articolo Inter quinto club al mondo: la speciale classifica dell'IFFHS

