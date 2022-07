Ionut Radu parla a Sport Mediaset ancora dell’errore nella partita tra Inter e Bologna. Queste le parole del quasi portiere della Cremonese.

Il portiere rumeno Ionut Radu, verrà sempre ricordato per l’errore in Bologna-Inter, ma lui ci tiene ancora a parlare al canale Sport Mediaset: “Come ho sempre detto, un errore capita a tutti, perché nessuno è perfetto. Si lavora per fare il meglio ogni partita, ci sta che può succedere qualcosa ma l’importante è come reagire a questi errori.” Conclude il probabile futuro portiere della Cremonese.

Zenga a Sky invece commenta così la possibile partenza di Skriniar: “Si può dire che Skriniar sia difficilmente sostituibile all’interno dell’Inter, vista la crescita avuta negli ultimi 2-3 anni. Ma il vero insostituibile per me nella difesa dell’Inter è Alessandro Bastoni, perché un centrale mancino con quelle caratteristiche è difficile da trovare.“

