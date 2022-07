Parla Caressa intervenuto a a Sky, il giornalista discute su Lautaro Martinez e Lukaku insieme all’Inter. Ecco le parole.

Queste le parole di Caressa a Sky sul ritorno di Lukaku in chiave reti di Lautaro Martinez all’Inter: “Tutti dicono che Lautaro Martinez migliorerà con Lukaku, secondo me no. Quest’anno è stato l’anno del record personale di gol, con Lukaku la situazione cambierà visto il talento di Romelu contro le difese della Serie A.“

Lautaro Martinez

L’ex calciatore dell’Inter parla Ivan Cordoba al Corriere dello Sport, il colombiano la pensa diversamente da Caressa: “Lukaku e Lautaro hanno un grande feeling in campo. E’ come quando io scendevo in campo con Materazzi o con Samuel: ci trovavamo a occhi chiusi e sapevamo sempre i movimenti da fare.” Insomma non tutte le opinione sono uguali, vedremo alla fine della prossima stagione avrà avuto ragione.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG